الأرصاد: استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين (2-3) درجات.





وأوضحت، أنه متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة. وأكدت الهيئة، وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء، إلى جانب شبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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