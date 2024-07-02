العلمين 2024.. أحمد أمين: حلمي تحقق برئاسة مهرجان نبتة للأطفال

عبَّر النجم أحمد أمين، عن سعادته الكبيرة؛ كونه سيكون رئيسًا لمهرجان نبتة الأول للأطفال، والذي سيُقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على هامش مهرجان العلمين 2024.





وقال أحمد أمين، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بإعلان انطلاق مهرجان نبتة النهارده حلم بيتحقق.. هتقولوا طبعا إني مكبر الموضوع على مهرجان صغنن للأطفال وبكرة أكبر وأبقى رئيس مهرجان كبير بقى للكبار.. لكن اللي نفسي فيه بجد إن "نبتة" هو اللي يكبر معايا ومعاكم".

‎وأضاف: "من قلبي تحية حب وامتنان واجبة لكل طفل.. هم تقريبا السبب في اللي وصلتله مش بس لإني اشتغلت في الكتابة للطفل 10 سنين من عمري بين الصحافة والأعمال الفنية والكرتون.. ولكن لإني بتعلم منهم كل يوم.. بتعلم من خيالهم ونظرتهم الإيجابية للحياة وبساطتهم وانطلاقهم.. وبحاول أبقى جنبهم ومعاهم يمكن ألحق الطفل اللي جوايا قبل ما يكبر ويعجز".

وتابع أحمد أمين: "حابب أشكر كل شباب فريق نبتة واحد واحد، وعلى رأسهم دكتورة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة نبتة.. وحابب أوجه شكر خاص للفنانة دنيا سمير غانم على حماسها للمشاركة بعمل فني للمهرجان واللي متأكد إنه هيكون إضافة مؤثرة ومحبوبة كعادتها".

واختتم أحمد أمين: "أفكار كتير ومجهود كبير والأهم نية خير، ووعد مني نحاول أد ما نقدر نعمل حاجة تحترم الأطفال وتسعدهم.. وفي انتظار مشاركة الجهات والأفراد بأعمال وأفكار تليق بالطفل المصري والعربي.. وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريبًا".