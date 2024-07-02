الرياضة

ردة فعل غير متوقعة من بيراميدز تجاه ثروت سويلم

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز قرر رفع دعوى قضائية ضد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "بيراميدز يقرر رفع دعوة قضائية ضد النائب ثروت سويلم، بعد المكالمة الهاتفية منذ قليل والذي انتقد فيها بيان النادي".

وأضاف: "بيراميدز قرر تقديم شكوي في اتحاد الكرة ولجنة الإنضباط ضد ثروث سويلم عضو رابطة الأندية بسبب التطاول علي مسؤلي النادي على حد وصفهم".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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