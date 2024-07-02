نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ردة فعل غير متوقعة من بيراميدز تجاه ثروت سويلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز قرر رفع دعوى قضائية ضد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "بيراميدز يقرر رفع دعوة قضائية ضد النائب ثروت سويلم، بعد المكالمة الهاتفية منذ قليل والذي انتقد فيها بيان النادي".

وأضاف: "بيراميدز قرر تقديم شكوي في اتحاد الكرة ولجنة الإنضباط ضد ثروث سويلم عضو رابطة الأندية بسبب التطاول علي مسؤلي النادي على حد وصفهم".