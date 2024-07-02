«من مصر» يكشف عن أهم مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة

كشف برنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، عن مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة، والتي انتهى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء من تشكيلها، ومن المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية خلال الساعات المقبلة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وخلال التقرير، قال أحد المواطنين: "لابد وأن نعتمد على الكفاءات، كما لابد من اختيار الشباب ومن لديه خبرات كبيرة تقد تعمل نقلة كبيرة في مصر". وقال آخر: "لابد من ضبط الأسعار، وخصوصا أسعار التموين والطاقة"، بينما قالت إحدى المواطنات: "لابد من الاهتمام من الناحية الاقتصادية والنظر إلى احتواء الغلاء الذي يشعر به المواطن، والتحكم في الأسعار وجشع التجار". فيما قال الإعلامي عمرو خليل، إنه وسط تحديات اقتصادية وإقليمية ودولية، يترقب الشارع المصري، التغيير الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد تكليف رئاسي بعد تقديم الحكومة باستقالتها.

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