نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا في كأس أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتنص منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره منتخب سلوفينيا، بركلات الترجيح بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن يصطدم المنتخب البرتغالي مع نظيره فرنسا، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو الجاري، وذلك في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وستنطلق صافرة مباراة المنتخب الفرنسي مع نظيره البرتغال، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد فرنسا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وستنقل مباراة البرتغال ضد فرنسا عبر قناة beIN Sports Max 1HD.