الولايات المتحدة: هذا هو سبب تحريك قطعنا البحرية في البحر المتوسط

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن الهدف من تحريك قطعها البحرية في البحر المتوسط هو تعزيز الردع والاستقرار في المنطقة.





وأوضحت قناة "الحرة" الفضائية، في تقرير بثته مساء اليوم الاثنين، أن نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، سابرينا سينج، أكدت أن هذه التحركات كانت مجدولة مسبقًا، وتهدف إلى تقديم قدرات إضافية للقوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

وأشارت سينج إلى أن رفع حالة التأهب في القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا يعود إلى مجموعة من العوامل المختلفة، وليس مرتبطًا بتهديد معين.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.