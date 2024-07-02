جدة - نرمين السيد - أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا مناطق آمنة في قطاع غزة والاحتلال يستهدف كل تجمعات النازحين في مختلف الأنحاء.





أعلن مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مراسلنا: عمليات نزوح من المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك شهداء ومصابين جراء عمليات قصف مستمرة ينفذها الاحتلال ضد عدد من المناطق في مدينة رفح الفلسطينية. من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن عدد الجنود الجرحى ارتفاع إلى 3977 منذ 7 أكتوبر، بينهم 2018 أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. وأعلن جيش الاحتلال، إصابة 24 جنديا بينهم 13 في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتابع أن 31 جنديا بحالة خطيرة لا يزالون يتلقون العلاج و204 بحالة متوسطة و15 بحالة طفيفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: لا مناطق آمنة في غزة.. والاحتلال يستهدف تجمعات النازحين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.