حياة كريمة تطلق مسابقة «Save Watt» لاكتشاف أفضل الأفكار المبتكرة لترشيد الطاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يونيو 2024 12:32 مساءً - أطلقت مؤسسة حياة كريمة، مسابقة جديدة لترشيد استخدام الطاقة، في ظل الأزمات العالمية التي يواجهها العالم أجمع بسبب الاستهلاك المتزايد للطاقة، خاصة مع استمرار مصر والعالم في البحث عن حلول لترشيد الكهرباء.

ودعت مؤسسة حياة كريمة للمشاركة في مسابقة «Save Watt» لاكتشاف أفضل الأفكار المبتكرة لتوفير الطاقة، لنكون جزءا من الحل.

وأوضحت حياة كريمة أن من يرغب في المشاركة، يمكنه تسجيل الفكرة من خلال الرابط التالي خلال أسبوع: https://hayakarima.com/andm-lna/apply/10.