نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد الدفاع الجوي في العيد الـ 54: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث اللواء اركان حرب ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، بمناسبة عيد قوات الدفاع الجوي الـ54.

وقال الطودي: “نحن كرجال عسكريين نعمل طبقًا لخطط وبرامج محددة وأهداف واضحة ولا مجال للأهواء الشخصية فى إدارة العمل منظومة العمل بالقوات المسلحة تسمح لكافة المستويات القيادية بالمشاركة فى صناعة القرارات ودائماَ تتوفر الفرصة لعرض أفكارنا وإحلامنا للتطوير والتحديث على المستويات الأعلى ودرجها ضمن الخطط لكن على المستوى الشخصى فور تكليفى للعمل كقائد لقوات الدفاع الجوى عرضت على القيادة العامة عدد من الخطط اللى تم إعدادها بواسطة المختصين وأولويات تنفيذها ليتماشى الإداء بقوات الدفاع الجوى مع فكر القيادة العامة للقوات المسلحة وطبيعة المتغيرات السياسية والأقليمية كان من ضمن الإجراءات اللي تم إتخاذها إعتبار العام الحالى هو عام التدريب وإعمال الفكر ورفع الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات”.

وأضاف قائد قوات الدفاع الجوي: "أؤكد للشعب المصرى أن قيادتنا السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة تولي قوات الدفاع الجوى كافة الدعم لضمان التطوير والتحديث المستمر بكافة أسلحة ومعدات الدفاع الجوى لامتلاك القدرة لمجابهة العدائيات الجوية على كافة الإتجاهات الاستراتيجية وأود أن أطمئن الشعب المصرى إن قوات الدفاع الجوى تعمل ليل نهار سلمًا وحربًا مُرابضين فى مواقعهم فى كل ربوع مصر وأن نظل دوما جنودًا أوفياء حافظين العهد مضحيين بكل غالْ ونفيس نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها".