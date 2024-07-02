نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس نادي الألومنيوم: اتحاد الكرة يتجاهلنا وتأجيل مباراة الأهلي دون استشارتنا غير مقبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتقد النميري العيسوي نائب رئيس نادي الألومنيوم، اتحاد الكرة المصري لعدم الرد على خطابات النادي المتعلقة بمباراتهم المزمعة ضد الأهلي في كأس مصر.

وأشار العيسوي في مقابلة مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس إلى أنهم أرسلوا عدة خطابات دون أي استجابة، معتبرًا ذلك عدم احترامًا لأندية الصعيد.

وأضاف: "أن مصير شكواهم بشأن تأجيل المباراة لا يزال مجهولًا، مستفسرًا عن دور حازم إمام ومحمد بركات في هذا السياق.

واستنكر نائب رئيس نادي الألومنيوم عدم رد عامر حسين على خطاباتهم، مؤكدًا أن مباراتهم مع الأهلي محسومة ولا يجدر بهذا التأجيل".

وأكمل العيسوي بالقول إن نادي الألومنيوم يعد من الأندية الكبيرة ولا يقبل ما حدث، متعبيرًا عن ندمه على اختياره للمجلس الحالي برئاسة جمال علام بسبب التخبطات في القرارات.