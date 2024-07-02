ماذا يحدث إذا قال الرجل لزوجته «تتحرمي عليا»؟ (فيديو)

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن حكم قول الرجل لزوجته "تحرمي عليا".





جاء ذلك، خلال مشاركته في برنامج "فتاوى الناس"، والذي يذاع على قناة الناس الفضائية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تابع الفيديو من هنا

وقال، إن هذا القول لا ينعقد به الطلاق أبدًا، مشيرا إلى أن هذا القول يقال للتهديد والوعد، كما يعبر عن ضيق الأفق عن كثير من هؤلاء الذين يقولون هذا القول دون علم ودراية.

ولفت إلى أهمية الكف عن هذا القول غير السوي، والذي يضعف العلاقات الزوجية، مشددا على أهمية ضبط اللسان وكبح جماحه ناحية ترديد هذه الألفاظ.