نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - انفراد لـ "دوت الخليج".. حركة المحافظين الجديدة 2024 كاملة.. ومصادر: الأكبر في تاريخ مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر المصريون خلال هذه الأيام حركة المحافظين 2024 والتشكيل الوزاري الجديد، بعد تقديم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، الموافق 3 يونيو 2024، استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلف مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.

وازدادت عمليات البحث عن حركة المحافظين الجديدة، وسط تساؤلات العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعدها وآخر التطورات والمستجدات بشأن حركة المحافظين.

حركة المحافظين الجديدة 2024 كاملة

بدورنا؛ نسعى دائمًا في الحصول على المعلومات من مصادرنا للوصول إلى المعلومات الرسمية والدقيقة، لاطلاع المواطنين على آخر تطورات حركة المحافظين، ووصفها البعض حسب المصادر بأنها الحركة الأكبر في تاريخ مصر، نظرًا لما ستشهده من تغيرات جذرية وكبيرة في جميع الأقاليم.

الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي

محافظة القاهرة

تولى اللواء خالد عبدالعال، منصب محافظ القاهرة في 30 أغسطس 2018، ليستمر في منصبه حتى الآن نظرًا لكفاءته في العديد من الملفات، ولكن في حركة المحافظين 2024، من المقرر تغيير محافظ القاهرة بأحد القيادات البارزة في وزارة الداخلية، ليتولى المهمة ويستكمل ما قدمه "عبدالعال"، فضلًا عن الاستعانة بـ4 نواب للمحافظ من الشباب ذي الخبرة والكفاءة، ليكون توزيعهم كما يلي: "نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية"، حسب المصادر.

محافظة الجيزة

منذ 30 أغسطس 2018 حتى يومنا هذا، وعلى مدار 6 سنوات أدار اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، بكفاءة وشهدت المحافظة العديد من المشروعات، لا سيما في أعمال تطوير البنية التحتية والطرق والكباري والعديد من المشروعات التي تهم المواطنين، وبحسب المصادر، فإنه من المقرر أن يكون محافظ الجيزة الجديد، أحد القيادات البارزة في وزارة الداخلية، على أن يتم تعيين نائبًا للمحافظ من الشباب الكفء.

محافظة القليوبية

اللواء عبدالحميد الهجان، المحافظ الذي ذاع صيته ولقب بـ "عمدة المحافظين"، تولى مهمته كمحافظ لـ قنا عقب ثورة يونيو 2013، وأدى اليمين الدستوري في 13 أغسطس 2013، ليستمر في منصبه كمحافظ لقنا لحين إجراء حركة محافظين في 27 نوفمبر 2019 ليتولى إدارة محافظة القليوبية، بعد خدمته لـ 7 سنوات في الصعيد، وبحسب المصادر؛ فإنه من المقرر أن اسم "الهجان" تردد كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ليقترب من إحدى الحقائب الوزارية وتعد الأقرب وزارة التنمية المحلية.

محافظة الإسكندرية

وتولى اللواء محمد الشريف منصب محافظ الإسكندرية، في 27 نوفمبر 2019، ويستمر في منصبه حتى الآن، ومن المرجح أن يستمر في منصبه أو نقله لإحدى المحافظات الأخرى لاستفادة من خبراته، فضلًا عن تعيين نائبا لمحافظ الإسكندرية من الشباب.

محافظة الشرقية

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تولى منصبه في 30 أغسطس 2018 ليستمر في عمله حتى الآن، ووصفه الشراقوة بأنه "الرجل الذي لا ينام" ومحاولته التواجد دائما وسط المواطنين والحل الجذري لجميع المشكلات، وبحسب المصادر فإن "غراب" من الأسماء المطروحة لإسناد إحدى الحقائب الوزارية له وبالتحديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ نظرًا لما له من خبرة وباع طويل في هذا الملف، بينما رجحت المصادر بأنه حال عدم توليه هذا المنصب، فإنه حال عدم استمراره في إدارة شؤون المحافظة نظرا لمجهوده الكبير فيها، فسيكون تنتظره مهمة أكبر في إحدى المحافظات الكبرى الأخرى التي تحتاج إلى خبرته، فضلًا عن تغيير نائب محافظ الشرقية وتولي أخر.

محافظة الدقهلية

تولى الدكتور أيمن مختار منصب محافظ الدقهلية، في 27 نوفمبر 2019، وبحسب المصادر فإنه من المقرر أن يتولى أحد الأسماء المرشحة الجديدة منصب محافظ الدقهلية، على أن يتم تعيين نائبًا للمحافظ أخر، خلال حركة المحافظين 2024.

محافظة المنوفية

اللواء إبراهيم أحمد ليمون، أحد الأسماء البارزة خلال الفترة الأخيرة، ورجحت مصادر أنه منذ تولي إدارة المحافظة في 27 نوفمبر 2019، وهو يسعى للتطوير وتوفير كل ما يلزم المواطنين، إلا أن بعض المصادر الأخرى أكدت أنه سيتم تغييره وتولي أحد الشباب منصب نائب المحافظ.

محافظة الغربية

رجحت المصادر، بأن اسم الدكتور طارق رحمي، لن يكون ضمن حركة المحافظين الجديدة، وأنه سيتم الاستعانة بأحد قيادات الجامعات المصرية لتولي هذا المنصب، فضلًا عن تعيين نائبا للمحافظ من الشباب ضمن حركة المحافظين 2024.

محافظة البحيرة

تعد محافظة البحيرة من المحافظات الخالية الآن بشكل رسمي من منصب محافظ، وقيام نائب المحافظ الدكتورة نهال بلبع بأعمال المحافظ، وذلك بعد تولي اللواء هشام آمنة منصب وزير التنمية المحلية في 14 أغسطس 2022، وقبل ذلك كان محافظا للبحيرة منذ 30 أغسطس 2018 حتى صدر قرار توليه وزارة التنمية المحلية، وبحسب المصادر فإنه سيتم الاستعانة بأحد القيادات الجامعية لتولي منصب محافظ البحيرة، ورجحت مصادر بأن الدكتورة نهال بلبع اسمها مطروح ضمن الأسماء التي ستتولى منصب محافظ، سواء في البحيرة أو إحدى المحافظات الساحلية.

محافظة مطروح

وأوضحت المصادر، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من الأسماء المطروحة والتي ستستمر في منصبها خلال الفترة الحالية ضمن حركة المحافظين الجديدة، فضلًا عن تعيين نائبًا للمحافظ من الشباب.

محافظة دمياط

ورجحت المصادر، بأن الدكتورة منال عوض ميخائيل، من الأسماء المرشحة لتولي إحدى المحافظات الساحلية الأخرى أو الاستعانة بها في إحدى الملفات الأخرى، فضلًا عن تغييرها في حركة المحافظين 2024 وتولي أحد قيادات الجامعات المصرية منصب محافظ دمياط، وتعيين نائبًا للمحافظ من الشباب.

محافظة بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، من الأسماء التي بذلت قصارى جهدها في العمل ميدانيًا وإحداث طفرة وتطوير كبير في البنية التحتية بالمحافظة، منذ توليه منصب المحافظ في 26 ديسمبر عام 2015؛ ليستمر في منصبه حتى الآن لمدة تصل إلى 9 سنوات، ومن المرجح أنه سيتم تغيير "الغضبان" في حركة المحافظين الجديدة والاستعانة بأحد القيادات الكبرى لاستكمال ما أجراه "الغضبان" من مشروعات، وتنفيذ الخطة التي تحتاجها الحكومة خلال الفترة الجديدة والانتقالية، فضلًا عن تعيين أحد الشباب نائبًا له.

محافظة السويس

وتولى اللواء عبدالمجيد صقر منصب محافظ السويس، في 30 أغسطس 2018، ومستمر حتى الآن في منصبه، إلا أن المصادر أكدت عدم ترشيح اسمه في حركة المحافظين الجديدة، وسيتولى أحد القيادات العسكرية منصب محافظ السويس، في الحركة الجديد، فضلًا عن أنه من المرجح أن يتم ترشيح أحد الشباب كنائب للمحافظ.

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أو كما يطلق عليه "قائد التنمية"، الذي يتولى المنصب عقب ثورة يونيو بعد أدائه اليمين الدستوري في 13 أغسطس 2013، ويستمر في منصبه حتى الآن لمدة تصل إلى 11 عامًا من النجاحات، وبدوره نجح في تطوير جنوب سيناء، وجعلها واجهة سياحية عالمية، إلا أن المصادر أكدت أن اللواء خالد فودة، من المرجح أن يتم الاستعانة به في أحد المناصب ويتم دراسة استمراره في منصبه، أو تغييره ليستكمل من بعده أحد القيادات الكبرى، التي على علم بأهمية ومكانة المحافظة أيضًا، ولاستكمال ما بدأه "فودة" من نجاحات، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يتم ترشيح أحد الشباب كنائبًا للمحافظ الجديد.

محافظة شمال سيناء

اللواء محمد عبدالفضيل شوشة أو كما يطلق عليه "نسر الصاعقة"، الذي على دراية كاملة بمحافظة شمال سيناء وأهميتها الجغرافية والاستراتيجية، تولى "شوشة" منصب محافظ شمال سيناء منذ عام 2008 حتى عام 2010م، ليعود بعد 8 سنوات لتولي إدارة المحافظة كمحافظ مرة ثانية في 30 أغسطس 2018، والذي يستمر في منصبه حتى الآن، وأكدت المصادر، أن اسم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، من الأسماء المطروحة في حركة المحافظين 2024، وسيستمر في منصبه خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تولي منصب نائب المحافظ أحد القيادات الشبابية.

محافظة المنيا

وقالت المصادر، إن اللواء أسامة القاضي، من المرجح أن يكون خارج حركة المحافظين 2024، وسيتم الاستعانة بأحد قيادات الجامعات المصرية من الأساتذة الجامعيين أو الاستعانة بأحد قيادات وزارة الداخلية، فضلًا عن تولي أحد القيادات من الشباب منصب نائب المحافظ.

محافظة الفيوم

وأكدت المصادر، أن الدكتور أحمد الأنصاري، من الأسماء المرشحة لتولي منصب قيادي جديد، وأنه خارج حركة المحافظين 2024، وسيتم الاستعانة بأحد القيادات الجامعية، وتعيين نائب جديد للمحافظ.

الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي

محافظة بني سويف

وفي 27 نوفمبر 2019، تولى الدكتور محمد هاني غنيم، منصب محافظ بني سويف، بعدما كان نائبًا لمحافظ بورسعيد، وأكدت المصادر أن "غنيم" سيستمر في منصبه كمحافظ أو سيتم نقله إلى إحدى محافظات الدلتا، فضلًا عن تعيين نائبًا لمحافظ بني سويف.

محافظة أسيوط

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تولى المنصب في 27 نوفمبر 2019، وشغل هذا المنصب أيضًا عندما كان محافظا للفيوم، وشغل العديد من المناصب القيادية في وزارة الداخلية، ويعد من الأسماء المرشحة لتولي حقيبة وزارة التنمية المحلية، حسب المصادر، فضلًا عن أنه سيتم تغييره في حركة المحافظين الجديدة والاستعانة بأحد قيادات وزارة الداخلية لهذا المنصب، وتعيين نائبًا جديدًا للمحافظ.

محافظة البحر الأحمر

اللواء عمرو حنفي، شغل منصب المحافظ في 27 نوفمبر 2019، إلا أن المصادر أكدت أن "حنفي" خارج حركة المحافظين الجديدة، وسيتم الاستعانة بأحد القيادات الكبرى أيضًا لتولي هذا المنصب، بالإضافة إلى تولي أحد الشباب القادة منصب نائب المحافظ.

محافظة سوهاج

اللواء طارق الفقي، تولى منصب محافظ سوهاج في 27 نوفمبر 2019، وشغل العديد من المناصب المهمة في وزارة الداخلية، وأشارت المصادر، إلى أنه خارج حركة المحافظين الجديدة، وسيتم الاستعانة بآخر لاستكمال ما نفذه "الفقي" في المحافظة خلال فترة عمله، فضلًا عن تولي أحد الشباب القادة منصب نائب المحافظ.

محافظة قنا

اللواء أشرف الداودي، شغل منصب المحافظ في 27 نوفمبر 2019، وأكدت المصادر، بقاءه في منصبه خلال الفترة الجارية، وسيتم تعيين نائبًا جديدًا للمحافظ.

محافظة الأقصر

المستشار مصطفى ألهم، تولى منصب المحافظ في 30 أغسطس 2018، وأكدت المصادر تغييره في حركة المحافظين الجديدة 2024، والاستعانة بأحد القيادات الجامعية، فضلًا عن تعيين نائبًا جديد للمحافظ.

محافظة أسوان

اللواء أشرف عطية، شغل منصب المحافظ في 27 نوفمبر 2019، وأوضحت المصادر تردد اسم "عطية" في حركة المحافظين الجديدة، وأنه باقِ في منصبه.

محافظة الوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط، أدى اليمين الدستوري كمحافظ في 16 فبراير 2017، ليستمر في إدارة شؤون المحافظة حتى الآن، ولفتت المصادر إلى أن اسم الزملوط يتردد بأنه سيتم نقله إلى إحدى المحافظات الكبرى أو سيستمر في منصبه.

محافظة الإسماعيلية

اللواء شريف فهمي بشارة، تولى منصب المحافظ في 27 نوفمبر 2019، وقالت المصادر المطلعة، إن اسم "بشارة" لم يتردد في حركة المحافظين الجديدة، وأنه سيتم تغييره وتعيين أحد القيادات الكبرى أيضًا نظرًا لأهمية المحافظة، وتولي أحد الشباب القادة منصب نائبًا للمحافظ الجديد.

محافظة كفر الشيخ

اللواء جمال نور الدين، شغل منصب محافظ كفر الشيخ في 27 نوفمبر 2019، وبحسب المصادر، فإنه من المقرر أن يتم تغييره في حركة المحافظين الجديدة 2024، فضلًا عن تولي أحد القادة الشباب منصب نائب المحافظ.

موعد حركة المحافظين 2024 رسميا

من جهتها؛ أكدت المصادر، أن موعد حركة المحافظين 2024 رسميا منتصف أو نهاية شهر يوليو 2024.