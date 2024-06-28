وزير دفاع روسيا: نستعد للرد على استفزازات المسيرات الأمريكية بالبحر الأسود

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جدة - نرمين السيد - وزير الدفاع الروسي أندري بيلاوسوف
وقبل يومين، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الوزير الأمريكي لويد أوستن أكد أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتفادي التصعيد في الشرق الأوسط، قائلاً: "نعمل مع الوكالات الأمريكية والدولية ؛من أجل تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
ولفت أوستن إلى أن مسؤولية وقف إطلاق النار في غزة تقع على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، على حد قوله مشيرا إلى عدم وجود خطط لدينا لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة.
وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "الرصيف العائم حل مؤقت لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة في ظل الأزمة المتفاقمة هناك، وحماية المدنيين في غزة أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، ولا يوجد رابح من اتساع الصراع في المنطقة".
وشدد على أنه يعتقد أنه من الممكن حل التوترات عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية دبلوماسيًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل ليست كتلة موحدة.
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