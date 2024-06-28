استعداد مفاجئ لترحيل ألفين يمني في هذه الدولة الخليجية

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح أمين عام الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية رئيس الجالية اليمنية في قطر المستشار زين محسن المرقب، أن هناك مايقارب 2000 من أفراد وعائلات المعتربين اليمنيين متواجدون منذ سنوات، وقد أصدرت السلطات القطرية قرارات بإعادة كل الزوار من كل الجنسيات إلى بلادهم ومنها الجنسية اليمنية.

وأكد بأن الحكومة القطرية قد حددت يوم 30 يونيو 2024، كآخر موعد للمغادرة.. مشيراً إلى أنه تم طرق كل الأبواب لعمل استثناء لأبناء الجالية اليمنية، بالإضافة إلى جهود السفير راجح بادي، لكن مع الأسف الشديد كل الجهود المبذولة حتى الان باءت بالفشل.

وقال "المرقب" بأن الأوضاع التي يعيشها الناس مزرية للغاية، ولاتوجد هناك خطوط جوية ولا برية، والجالية تعيش في مأزق وأوقات شديدة الصعوبة والتعقيد.. مطالباً من لحكومة اليمنية توفير وسائل نقل لإعادة هذه الفئة من الشعب المنكوب.