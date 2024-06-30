إعفاء ابناء الجالية اليمنية في السعودية من رسوم الاقامة في السعودية من بداية 1446

الرياض - محمد الاطلسي - طبقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الجوازات، فإن التسهيلات تشمل عدة جوانب يمكن الاطلاع عليها في الفقرات التالية.

تصحيح أوضاع المقيمين ومد فترات الزيارة العائلية

قامت السعودية بتقديم تسهيلات هامة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين، مما يتيح لهم الحصول على هوية مقيم تسمح لهم بالإقامة والعمل دون مشكلات، كما أعلنت

تسهيل إجراءات السفر والتنقل

تم توفير تسهيلات تساعد أبناء الجالية اليمنية على التنقل بين السعودية واليمن عبر منافذ برية وبحرية متعددة، بدون مواجهة مشاكل أو مضايقات.

توفير خدمات إلكترونية جديدة

أعلنت الجوازات السعودية عن نيتها إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، لتسهيل إتمام الإجراءات المتعلقة بالإقامة والعمل لليمنيين، مما يسهم في تحسين تجربتهم وتقليل المشكلات.

تعد المملكة العربية السعودية من أبرز الدول التي تستقبل وافدين من مختلف أنحاء العالم، وقد أولت اهتمام خاص بتحسين أوضاع المقيمين من الدول العربية الشقيقة، من خلال تسهيلات متعددة تشمل تصحيح الأوضاع، تمديد التأشيرات، وتقديم خدمات إلكترونية حديثة.