مقتل جنديين من جيش الاحتلال وإصابة 14 آخرين في هذه المنطقة بـ غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مصادر إعلامية عبرية، بمقتل جنديين وإصابة 14 آخرين، من بينهم 8 في حالة خطيرة، خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية في محور نتساريم بوسط قطاع غزة.





وتفيد التقارير بأن هناك حالة من الاستنفار في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين في محور نتساريم.

ووفقًا لمواقع إخبارية فلسطينية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي يشهد استنفارًا كبيرًا نتيجة وقوع "حدث مركب" في محور نتساريم بقطاع غزة، مما أدى إلى صعوبة في نقل المصابين بسبب الأوضاع المتوترة على الأرض.

وفي اليوم الـ 269 للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، تحدثت المصادر عن عملية محتملة للمقاومة الفلسطينية أدت إلى وقوع عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

كما أشارت تقارير إلى استهداف مقر قيادة الجيش الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات بأكثر من 200 قذيفة هاون.

وذكرت مصادر أخرى أن عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف تجهزت في ساحة مستشفى "برزلاي" في مدينة عسقلان لاستقبال الجنود المصابين، مما يشير إلى حجم الإصابات الكبير نتيجة الأحداث الجارية.