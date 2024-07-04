حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 5-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 5-7-2024

مهنياً: بالرغم من انتقال القمر الىالحوت لا تزال مع تحقّق تقدماً ملحوظاً، مدعوما من الكواكب مجتمعة في برجك إلا أن عليك لكن عليك المثابرة باستمرار كي تحقق المرتجى.

عاطفياً: يمكن أن توقعك عواطفك في مشكلة، اعتمد على فطرتك في توجيه أحاسيسك.

صحياً: إنتبه من كثرة التنقلات المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 5-7-2024

مهنياً: تتخلص من مواجهة القمر من الدلو وترتاح إلى تاثيرات القمر من الحوت بحيث تختفي للاحتكاكات ، وتتمكن من استعادة السيطرة على كل الاوضاع مهنيا شخصيا وحتى ماديا.

عاطفياً: الملاحظات التي أبديتها للشريك تعطي نتائج ملموسة، وفي فترة لن تكون طويلة.

صحياً: إياك والانغماس في الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 5-7-2024

مهنياً: ترافقك تأثيرات متقلبة وضاغطة في هذا اليوم الغير مناسب على صعيد العمل مع وجود القمر في برج القمر في معاكسة برجك من الحوت ، وهذا يترافق مع مطالبك المالية والديون وابمستحقات التي تتعلق بمستندات استشفاءية او بوليصة تأمين عليك متابعة هذه المتطلبات ولا تتهرب من المستحقات.

عاطفياً: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك، وهذا يساعد من أجل مستقبل أفضل.

صحياً: حاول جهدك أن تكون متمالك الأعصاب هادئاً ومتروياً ومتماسكاً.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 5-7-2024

مهنياً: انتقال القمر الى الحوت المائي الصديق يسهل عليك الاعمال والمفاوضات لكن بسبب تراكم المسؤوليات عليك أنت بحاجة ماسة إلى الراحة واخذ استراحة وعطلة ولو قصيرة لمعاودة نشاطك بحماسة وإتمام مهامك.

عاطفياً: تحلّ مشاكلك العاطفية تدريجاً، وتعود علاقتك بالحبيب إلى سابق عهدها.

صحياً: تشعر ببعض التعب في المعدة، السبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 5-7-2024

مهنياً: تتحسن الاوضاع في هذا اليوم السعيد تحت تاثيرات القمر من الحوت ما يجعلك تصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة.

عاطفياً: تبدو في أحسن حال وتعيش انسجاماً مع الشريك، وتعرفان أياماً من السعادة والفرح.

صحياً: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 5-7-2024

مهنياً: يوم صعب ومعقد بسبب نواجهة القمر من الحوت لكن مع وجود الكواكب مجتمعة في الحمل الصديق الشمس عطارد والزهرة يجعلان كل مخططاتك ومشاريعك جيدة وناجحة فليس هناك ضرورة للقلق والخوف.

عاطفياً: لا تقطع الوعود للحبيب إذا لم تثق بأنك ستفي بها ولو على المدى الطويل، فقد يغير نظرته إليك.

صحياً: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، فإذا فقدتها فقدت كل شيء وأصبحت عاجزاً عن القيام بشيء.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 5-7-2024

مهنياً: يوم مميز يحمل مكافأة كثية وفرص متنوعة وعوامل إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المهنية.

عاطفياً: تقرّب بعضهم منك يثير ريبة الشريك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك.

صحياً: واصل ما بدأت به منذ أسبوع لتخفيف وزنك، وسترى النتائج في القريب العاجل.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 5-7-2024

مهنياً: يوم جيد مائي ناجح لكن عليك ان تعيد حساباتك كي تنجح كما ان التفرد بالرأي غالباً ما يؤدّي إلى صدامات مع محيطك، وهذا قد يسبب عواقب وخيمة مع الزملاء، لكن الأمور تحل بسرعة.

عاطفياً: تطالب الشريك بالإيفاء بوعوده أو هو يطالبك بذلك، وتجد نفسك محرجاً أمام بعض أسئلته.

صحياً: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 5-7-2024

مهنياً: يوم متقلب تحت تاثيرات القمر من برج الحوت الذي يحمل مواجهة حاسمة ومصيرية في العمل، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي.

عاطفياً: قد ينزعج الشريك من ردود أفعالك الغاضبة، لكنّ الأسباب الموجبة لا تستحق كلّ ذلك.

صحياً: تبدي شجاعة وتتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 5-7-2024

مهنياً: يوم طويل يحمل تراكمات واعمال ايضافية وانشغالات ومسؤوليات كبيرة لذلك إذا واجهتك مواقف متصلبة فحاول السيطرة على انفعالاتك، لكن ذلك لن يدوم طويلاً لأنّ الأسباب الموجبة تزول قريباً.

عاطفياً: قد تحتاج إلى الهروب والذهاب ولقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ، ويمكن أن تخوض تجربة جديدة.

صحياً: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 5-7-2024

مهنياً: يبشّر وضعك المهني والمالي بنجاح قريب لم تكن تتوقعه، ثابر على تفوقك واجتهادك كي تصل الى ما تريد تحقيقه يوم جيد جدا خاصة على الصعيد المالي.

عاطفياً: أحذّرك من بعض العواصف التي قد تسبب نفوراً وجفاء بينك وبين الشريك، لكن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها الطبيعية بينكما.

صحياً: ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّداً.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 5-7-2024

مهنياً: يكون النجاح عنوانك،مع وصول القمر الى برجك فتعيش ويوما ذهبيا من الاكتشافات والمفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات.

عاطفياً: يوم متقلب تضطر فيه إلى تغيير مكان إقامتك أو إلى ترك منزلك موقتاً ومواجهة بعض الأمزجة المتعكرة حولك.

صحياً: تحميك السماء من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار.