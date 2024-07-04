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رسالة خطية من رئيس الصين لأمير الكويت تتناول سبل تطوير وتنمية الشراكة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 08:25 صباحاً - تسلم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جينبينج، تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطوير وتنمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتعزيزها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، خلال لقائه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت تشانغ جيانوي .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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