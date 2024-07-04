اشتباكات وقصـف مدفعي على منطقتين بـ رفح الفلسطينية

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، عن وجود اشتباكات وقصـف مدفعي إسرائيلي في مخيم الشابورة، ودوار النجمة، وسط مدينة رفح الفلسطينية.





وعلى صعيد متصل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مراسلتها، بأن طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحلق في سماء مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة تزامنا مع اقتحامه بقوة راجلة.

وأفاد موقع "القاهرة الإخبارية" بأن وسائل إعلام عرضت لقطات لعدد من المتظاهرين الداعمين لغزة على سطح مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا، حيث رفعوا لافتات سوداء تندد بجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.