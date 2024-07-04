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في ثاني قرار له.. وزير الإسكان يقرر تعيين معاونين لرؤساء أجهزة المدن الجديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 08:26 صباحاً - في ثاني قرار له، قرر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ترقية عدد من المهندسين داخل أجهزة المدن الجديدة، لدرجة معاون، وهم كالتالي:-


- تعيين المهندس سید محمود عبد الرحيم،معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

- تعين المهندس محمد احمد السيد محمد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

- تعيين المهندس هيثم مرسی حسنین مرسی، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

- تعيين المهندس أحمد محمود سرور سلیمان، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة

- تعيين المهندسة مروة اسماعيل سيد عبد العزيز، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة

- تعيين المهندسة سمر السيد محمد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.

- تعيين المهندس اسلام جمال محمود السيد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة

- تعيين المهندس حسام الدين عبد الرحيم محمود، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة

- تعيين المهندس مصطفى عبده سيد أحمد خليل، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة

- تعيين محمد سيف الدين عبد الفتاح، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة

- تعيين عبد الرحمن أسامة محمد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة

- تعيين محمد مختار کامل رضوان، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة

- تعيين المهندس مصطفى محمود سعد جاد الرب، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة

- تعيين المهندس ممدوح زكى أبو زيد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة

- تعيين المهندس محمد أبو الحجاج جاد الرب، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة

- تعيين المهندس عبد الله حسبو الضوى، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

- تعيين المهندس احمد حمدى احمد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة

- تعيين عماد شحاته محمد خليل، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة

- تعيين المهندس حسام الدين محمد جابر الحامولي معاون رئيس جهاز تنمية مدينة السادات

تعيين معاونين لرؤساء أجهزة المدن الجديدة

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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