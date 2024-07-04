ارتفاع درجات الحرارة ورياح على هذه المناطق.. تفاصيل طقس الخميس

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جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة
وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود البلاد، اليوم، طقس شديد الحرارة، رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.
فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب علي أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب علي السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح المعتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.
حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,25 متر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 39 27
العاصمة الادارية 39 26
6 أكتوبر 39 26
بنها 39 26
دمنهور 37 24
وادى النطرون 38 25
كفر الشيخ 37 25
المنصورة 38 26
الزقازيق 38 26
شبين الكوم 37 26
طنطا 36 24
دمياط 35 24
بورسعيد 35 24
الاسماعيلية 40 27
السويس 38 24
العريش 35 23
رفح 34 23
رأس سدر 40 26
نخل 38 20
كاترين 34 16
الطور 39 26
طابا 36 26
شرم الشيخ 39 30
الاسكندرية 32 23
العلمين 32 22
مطروح 31 23
السلوم 33 23
سيوة 40 22
رأس غارب 38 29
الغردقة 40 30
سفاجا 41 30
مرسى علم 40 30
شلاتين 40 28
حلايب 37 29
أبو رماد 38 28
رأس حدربة 34 27
الفيوم 39 24
بني سويف 40 25
المنيا 41 24
أسيوط 41 25
سوهاج 41 26
قنا 42 29
الأقصر 42 29
أسوان 43 29
الوادى الجديد 43 26
أبوسمبل 42 28
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