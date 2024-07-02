شبورة ورياح على هذه المناطق.. اعرف كل تفاصيل طقس اليوم

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال اليوم الثلاثاء، على كل مناطق وأنحاء مصر.





ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك شبورة مائية خفيفة تتكون صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت إلى وجود ناشط لـ الرياح على مناطق من البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الادارية 37 25

6 أكتوبر 37 25

بنها 36 24

دمنهور 37 22

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 36 24

طنطا 36 22

دمياط 32 24

بورسعيد 34 24

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 33 23

رفح 33 23

رأس سدر 38 26

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 40 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 31 23

العلمين 32 22

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 38 22

رأس غارب 38 29

الغردقة 40 30

سفاجا 40 30

مرسى علم 40 30

شلاتين 39 28

حلايب 36 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 41 29

الأقصر 42 29



الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 42 28

أسوان 43 29