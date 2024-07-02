أمين الفتوى: النذر يُستقطع من البخيل وعدم الوفاء به عليه كفارة (فيديو)

رد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل ببرنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، اليوم الإثنين، حول: "إنه عمل نذر ولم يستطيع أن يفيه وشاف رؤية فى الحلم إنه لازم يوفى بالنذر؟".





النذر

وأضاف عبد السلام: "لا تعود نفسك على النذر، لأن أهل الله والعلماء قالوا إنه يستقطع من البخيل، ليس من الأدب مع الله أن تشترط على الله، لكن خليك بالإحسان افعل يأتيك الخير ولا تضع نفسك في النذر".

وتابع: "لو تلفظت بلفظ النذر عليك، يعني تقول نذر علي لو حصل كذا هفعل كذا، يبقى لازم تؤدى النذر ده، وإذا لم تستطع كفر اطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاث أيام".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.