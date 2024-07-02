أفاد إعلام فلسطيني، بأن هناك 4 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.





وقال إعلام فلسطيني، إن مدفعية الاحتلال تجدد قصف حي الشجاعيّة شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وأكد إعلام فلسطيني، أن هناك 5 شهداء بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن إعلام إسرائيلي، أن هناك عمليات إخلاء لمصابين في صفوف الجيش وسط قطاع غزة تحت غطاء جوي ومدفعي كثيف.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا مناطق آمنة في قطاع غزة والاحتلال يستهدف كل تجمعات النازحين في مختلف الأنحاء.

أعلن مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مراسلنا: عمليات نزوح من المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك شهداء ومصابين جراء عمليات قصف مستمرة ينفذها الاحتلال ضد عدد من المناطق في مدينة رفح الفلسطينية.

من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن عدد الجنود الجرحى ارتفاع إلى 3977 منذ 7 أكتوبر، بينهم 2018 أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن جيش الاحتلال، إصابة 24 جنديا بينهم 13 في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية،

وتابع أن 31 جنديا بحالة خطيرة لا يزالون يتلقون العلاج و204 بحالة متوسطة و15 بحالة طفيفة.