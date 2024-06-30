أبو الغيط يلتقي وزير خارجية الصومال

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أحمد جودة - القاهرة - التقي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية يوم السبت ٢٩ يونيو الجاري مع السيد أحمد معلم فقي وزير خارجية الصومال الفيدرالية، خلال توقف الاخير بالقاهرة مساء السيت ٢٩ يونيو حيث تناول اللقاء تطورات الوضع في الصومال وفي منطقة القرن الإفريقي،

وصرّح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ان اللقاء يأتي في اطار التشاور والتنسيق المستمر بين الأمانة العامة والصومال بشأن أهم المستجدات فى موضوع دعم سيادة الصومال واستقراره، وبالذات فيما يتعلق بموضوع الاتفاق بين اقليم صوماليلاند وإثيوبيا والذي سبق ان صدرت في خصوصه قرارات واضحة من مجلس الجامعة.

وأضاف المتحدث بأن السيد الأمين العام أكّد على حرص الجامعة العربية علي الوقوف بجوار الصومال في مواجهة أية ضغوط أو تحديات تهدد سيادته ووحدة أراضيه، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية أكدت علي ذلك في جميع قراراتها ذات الصلة، وكذلك على دعمها لكافة جهود الحكومة الفيدرالية في تعزيز وتفعيل الحوار الوطني لتحقيق مصالح وتطلعات الشعب الصومالي.