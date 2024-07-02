طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 09:32 صباحاً - بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى حيث انطلق الامتحان في التاسعة صباحا وحتى 12 ظهرا، ويتضمن الامتحان 37 سؤالا منها 34 سؤالا اختيار من متعدد، يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

ويؤدي 745 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والتي تشمل الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان يتألف من 37 سؤالًا، منها 34 سؤالًا اختياريًا يجيب عليها الطلاب في كراسة البابل شيت، وثلاثة أسئلة مقالية تجاب عليها في ورقة الأسئلة المقالية. تبلغ درجة المادة الإجمالية 50 درجة، مع درجة النجاح المطلوبة هي 25 درجة. وأوضحت الوزارة أن الأسئلة مصممة وفقًا للمواصفات الفنية، مع تدرج في مستوى الصعوبة يتناسب مع مستويات المعرفة للطلاب، بالإضافة إلى وجود أسئلة تحفيزية للطلاب المتميزين.

يأتي هذا الامتحان ضمن جدول الامتحانات الأساسية للثانوية العامة، حيث سبق أداء امتحانات اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ في الأيام السابقة.