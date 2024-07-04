تفاصيل شخصية صبا مبارك في مسلسل "وتر حساس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة صبا مبارك، لتصوير مسلسلها الجديد "وتر حساس "غدًا الجمعة، وتجسد خلاله شخصية سيدة لديها بيوتي سنتر، تمر بأزمات عديدة.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، وآخرون من النجوم.



وفي سياق آخر، خاضت الفنانة صبا مبارك السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني

أحداث لحظة غضب

دارت أحداث مسلسل “لحظة غضب” حول طباخة تدعى “يمنى” تواجه العديد من التحديات، خاصة بعد اختفاء شريف الذي سيقلب الأحداث رأسًا على عقب، مما يدفعها للبحث عنه، واستكشف المسلسل العلاقة الرومانسية المشوقة بين طرفين والتي تتخللها التشويق والمفاجآت، مع التركيز على السحر والدجل وفك الألغاز.