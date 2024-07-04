محافظ الجيزة: التواصل المباشر مع المواطنين والتواجد بينهم لحل المشكلات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 10:33 صباحاً - في أول بيان رسمي له، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حرصه على متابعة مشكلات المحافظة منذ اليوم الأول له في منصبه الجديد، مشيرا إلى أنه يعتمد استراتيجية المواجهة المباشرة مع المشكلات والعمل على حلها، من خلال التواصل المستمر مع المواطنين، والتواجد بينهم على الأرض للوقوف على الأزمات الحقيقية وحلها.

وقال «النجار»: «شرفت بتكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لي محافظاً لمحافظة الجيزة العريقة.. وتنفيذاً لتوجيهات سيادته للعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتواجد الدائم علي الأرض مع النواب وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر مع مواطني الجيزة الكرام».

وأضاف: «وإذ شرفت بوجودي علي رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة فاتمنى أن أكون على قدر طموح من آمال المواطنين.. لكم منى الوعد الصادق بتحقيق ما ترجونه وبذل أقصى ما في قدراتنا واستطاعتنا في سبيل خدمة مواطني الجيزة الكرام لكم مني كل التقدير والاحترام».

وبدأ محافظ الجيزة، في تفقد وزيارة الإدارات المختلفة التابعة للديوان العام، للتعرف على الموظفين، وحرص على الاستماع إليهم، والمشكلات التي تواجههم، بالإضافة إلى التعرف على رؤيتهم بشأن خطة العمل خلال الفترة المقبلة.