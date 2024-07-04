قضاة ومسئولين من دول الساحل الأفريقى يزورون محكمة النقض للاستفادة من خبراتها في الفصل بقضايا الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 10:33 صباحاً -

استقبلت محكمة النقض مسئولى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، رفقة قضاة ومسئولين من دول منطقة الساحل الأفريقى "مالي، النيجر، بوركينا فاسو"، المختصين بجرائم الإرهاب.

وجاءت هذه الزيارة للاستفادة من خبرات محكمة النقض في الفصل في قضايا الإرهاب، وكيفية تخطى التحديات التي واجهتها في ذلك وصولاً لتحقيق مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة الحقوق والمبادئ التي قررها القانون والدستور المصرى.

وقال القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، إن القاضي محمد حسن عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، كان في استقبال الوفد، وأعرب عن تقديره لهم واستعداد المحكمة بالتعاون مع كافة الدول لنقل خبرات محكمة النقض في ذلك المجال.