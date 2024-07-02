المالية الأوكرانية: تلقينا تمويلا بقيمة 20.2 مليار دولار خلال 6 أشهر

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الوزارة القول "إنه على وجه الخصوص، في النصف الأول من العام الجاري، تلقينا 13.8 مليار دولار أمريكي كتمويل خارجي حيث كان الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وصندوق النقد الدولي أكبر الجهات المانحة لدعم الميزانية خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى ذلك، تلقت ميزانية الدولة 6.4 مليار دولار من طرح السندات الحكومية المحلية في الفترة من يناير إلى يونيو 2024".
وأوضحت الوزارة أنه في الشهر الماضي، ارتفع حجم التمويل الخارجي بعد الحصول على شريحة بقيمة 1.9 مليار يورو (أكثر من 2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي بموجب أداة مرفق أوكرانيا، كما تم جمع ما مجموعه 1.4 مليار دولار لموازنة الدولة من خلال طرح السندات الحكومية المحلية.
وبشكل عام، منذ بدء الهجوم الروسي، تلقت ميزانية الدولة الأوكرانية 87.4 مليار دولار من المساعدات الدولية وأكثر من 29 مليار دولار من إيداع السندات الحكومية المحلية.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على صرف 2.2 مليار دولار لدعم ميزانية الدولة في أوكرانيا.
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