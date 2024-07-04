الإفتاء تكشف عن حكم يتعلق بـ زكاة الأسهم

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جدة - نرمين السيد - الزكاة ـ تعبيرية
وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح".
وأضافت: "فتكون الزكاة على ما يسمى بـ "رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر 2.5%.
وتابعت الإفتاء: "يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه".
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