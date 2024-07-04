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سويلم يتابع ترتيبات عقد ”أسبوع القاهرة السابع للمياه” و ”إسبوع المياه...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :

- الإستمرار في التركيز على محور "المياه والمناخ" على المستوى العالمى ، مع عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه

- توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى للخروج بإسبوع القاهرة على الوجه الأمثل الذى يليق بمكانة مصر ودورها الريادى

- عقد العديد من الإجتماعات مع المنظمات المختلفة للاتفاق علي جلسات الاسبوع ، وتسجيل العديد من الجلسات علي المنصة الخاصة بالإسبوع

- قبول (١١٣) ملخص بحثي بمعرفة اللجنة العلمية للاسبوع ، والتنسيق مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث الكاملة المميزة في المجلة

- فتح باب التقديم فى مسابقتى "عرض رسائل الماجستير والدكتوراة خلال ٣ دقائق" و "شباب المبتكرين في مجال المياه" ، والإعداد لمسابقات "أفضل مشروعات التخرج" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" ، و "الإبتكار فى ادارة المياه"

- المعرض المقام على هامش الإسبوع يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها في قطاع المياه

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لإسبوع القاهرة للمياه بشأن الترتيب لعقد "إسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات مرنة" والمقرر عقده خلال الفترة من (١٣-١٧) أكتوبر المقبل تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتزامن مع إستضافة مصر لفعاليات "إسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

وصرح الدكتور سويلم أن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر ، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى .

وأشار سيادته لحرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .

وأضاف سيادته أنه تم عقد العديد من الإجتماعات مع المنظمات المختلفة للاتفاق علي جلسات الاسبوع ، وتسجيل العديد من الجلسات علي المنصة الخاصة بالإسبوع ، كما يتم حاليا تطوير المنصة المتكاملة للإسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك .

وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية .. فقد تم قبول عدد (١١٣) ملخص بحثي بعد التقييم بمعرفة السادة اعضاء اللجنة العلمية ، وإبلاغ السادة مقدمى الملخصات العلمية المقبولة بالإفادة بملخص مطول أو بحث كامل ، كما نسقت اللجنة العلمية مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث الكاملة المميزة في المجلة ، كما سيتم تشكيل محكمين زائرين بالمجلة بمعرفة اللجنة العلمية لتحكيم الأبحاث الخاصة بإسبوع القاهرة للمياه طبقاً لضوابط النشر بالمجلة ، والموعد النهائي لاستقبال الملخصات المطولة هو ٧ يوليو ٢٠٢٤ ، والموعد النهائي لاستقبال الأبحاث الكاملة هو ١٤ يوليو ٢٠٢٤ .

وفيما يخص المسابقات المقامة ضمن فعاليات الإسبوع .. فقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراة خلال ٣ دقائق" حتى تاريخه (٣٦) متسابق من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية ، وهى مسابقة مخصصة لطلاب الدراسات العليا في المجالات المرتبطة بالمياه والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ ، وفيما يخص مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والمخصصة لطلبة مدارس المتفوقين STEM على مستوى الجمهورية من سن ١٥ - ١٥ عام ، فقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة حتى تاريخه (١٥٨) متسابق من مختلف المحافظات والموعد النهائي للتقدم للمسابقة ٤ يوليو ٢٠٢٤ ، كما يجرى الإعداد لمسابقات "أفضل مشروعات التخرج" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و "الإبتكار فى ادارة المياه" والتى تُعقد بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتمكين رواد الأعمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (١٧ - ٤٠) عام من تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المتعلقة بإدارة المياه ، حيث تتضمن المسابقة فئة المشاريع المبتكرة وفئة الأفكار التى تشمل الحلول أو المقترحات الجديدة التي تركز على الإدارة المستدامة والحفاظ على المياه ، والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو ٣١ يوليو ٢٠٢٤ .

كما يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في قطاع المياه ، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه ، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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