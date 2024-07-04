سويلم يتابع ترتيبات عقد ”أسبوع القاهرة السابع للمياه” و ”إسبوع المياه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :

- الإستمرار في التركيز على محور "المياه والمناخ" على المستوى العالمى ، مع عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه

- توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى للخروج بإسبوع القاهرة على الوجه الأمثل الذى يليق بمكانة مصر ودورها الريادى

- عقد العديد من الإجتماعات مع المنظمات المختلفة للاتفاق علي جلسات الاسبوع ، وتسجيل العديد من الجلسات علي المنصة الخاصة بالإسبوع

- قبول (١١٣) ملخص بحثي بمعرفة اللجنة العلمية للاسبوع ، والتنسيق مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث الكاملة المميزة في المجلة

- فتح باب التقديم فى مسابقتى "عرض رسائل الماجستير والدكتوراة خلال ٣ دقائق" و "شباب المبتكرين في مجال المياه" ، والإعداد لمسابقات "أفضل مشروعات التخرج" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" ، و "الإبتكار فى ادارة المياه"

- المعرض المقام على هامش الإسبوع يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها في قطاع المياه

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لإسبوع القاهرة للمياه بشأن الترتيب لعقد "إسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات مرنة" والمقرر عقده خلال الفترة من (١٣-١٧) أكتوبر المقبل تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتزامن مع إستضافة مصر لفعاليات "إسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

وصرح الدكتور سويلم أن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر ، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى .

وأشار سيادته لحرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .

وأضاف سيادته أنه تم عقد العديد من الإجتماعات مع المنظمات المختلفة للاتفاق علي جلسات الاسبوع ، وتسجيل العديد من الجلسات علي المنصة الخاصة بالإسبوع ، كما يتم حاليا تطوير المنصة المتكاملة للإسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك .

وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية .. فقد تم قبول عدد (١١٣) ملخص بحثي بعد التقييم بمعرفة السادة اعضاء اللجنة العلمية ، وإبلاغ السادة مقدمى الملخصات العلمية المقبولة بالإفادة بملخص مطول أو بحث كامل ، كما نسقت اللجنة العلمية مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث الكاملة المميزة في المجلة ، كما سيتم تشكيل محكمين زائرين بالمجلة بمعرفة اللجنة العلمية لتحكيم الأبحاث الخاصة بإسبوع القاهرة للمياه طبقاً لضوابط النشر بالمجلة ، والموعد النهائي لاستقبال الملخصات المطولة هو ٧ يوليو ٢٠٢٤ ، والموعد النهائي لاستقبال الأبحاث الكاملة هو ١٤ يوليو ٢٠٢٤ .

وفيما يخص المسابقات المقامة ضمن فعاليات الإسبوع .. فقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراة خلال ٣ دقائق" حتى تاريخه (٣٦) متسابق من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية ، وهى مسابقة مخصصة لطلاب الدراسات العليا في المجالات المرتبطة بالمياه والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ ، وفيما يخص مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والمخصصة لطلبة مدارس المتفوقين STEM على مستوى الجمهورية من سن ١٥ - ١٥ عام ، فقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة حتى تاريخه (١٥٨) متسابق من مختلف المحافظات والموعد النهائي للتقدم للمسابقة ٤ يوليو ٢٠٢٤ ، كما يجرى الإعداد لمسابقات "أفضل مشروعات التخرج" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و "الإبتكار فى ادارة المياه" والتى تُعقد بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتمكين رواد الأعمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (١٧ - ٤٠) عام من تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المتعلقة بإدارة المياه ، حيث تتضمن المسابقة فئة المشاريع المبتكرة وفئة الأفكار التى تشمل الحلول أو المقترحات الجديدة التي تركز على الإدارة المستدامة والحفاظ على المياه ، والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو ٣١ يوليو ٢٠٢٤ .

كما يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في قطاع المياه ، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه ، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات .