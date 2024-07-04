وزير الري يتابع ترتيبات عقد «أسبوع القاهرة السابع للمياه»

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه بشأن الترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة".





والمقرر عقده خلال الفترة من "13-17" أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الإفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو".

وصرح الدكتور سويلم، بأن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، مع تعزيز محاور الأسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى.

وأشار لحرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الأسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.

وأضاف أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المنظمات المختلفة للاتفاق على جلسات الاسبوع، وتسجيل العديد من الجلسات على المنصة الخاصة بالأسبوع، كما يتم حاليا تطوير المنصة المتكاملة للإسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك.

وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية، فقد تم قبول 113 ملخص بحثي بعد التقييم بمعرفة أعضاء اللجنة العلمية، وإبلاغ مقدمي الملخصات العلمية المقبولة بالإفادة بملخص مطول أو بحث كامل.

كما نسقت اللجنة العلمية مع مجلة السياسة المائية الدولية "WWP" لنشر الأبحاث الكاملة المميزة في المجلة، كما سيتم تشكيل محكمين زائرين بالمجلة بمعرفة اللجنة العلمية لتحكيم الأبحاث الخاصة بإسبوع القاهرة للمياه طبقاً لضوابط النشر بالمجلة، والموعد النهائي لاستقبال الملخصات المطولة هو 7 يوليو 2024، والموعد النهائي لاستقبال الأبحاث الكاملة هو 14 يوليو 2024.

وفيما يخص المسابقات المقامة ضمن فعاليات الأسبوع، فقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراة خلال 3 دقائق" حتى تاريخه "36" متسابق من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، وهى مسابقة مخصصة لطلاب الدراسات العليا في المجالات المرتبطة بالمياه والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو 30 يونيو 2024.

وفيما يخص مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والمخصصة لطلبة مدارس المتفوقين STEM على مستوى الجمهورية من سن 15 - 15 عام، فقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة حتى تاريخه "158" متسابق من مختلف المحافظات والموعد النهائي للتقدم للمسابقة 4 يوليو 2024، كما يجرى الإعداد لمسابقات "أفضل مشروعات التخرج" و"أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و"الابتكار فى ادارة المياه" والتى تُعقد بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتمكين رواد الأعمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين "17 - 40" عام من تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المتعلقة بإدارة المياه، حيث تتضمن المسابقة فئة المشاريع المبتكرة وفئة الأفكار التى تشمل الحلول أو المقترحات الجديدة التي تركز على الإدارة المستدامة والحفاظ على المياه، والموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو 31 يوليو 2024.

كما يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الأسبوع والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في قطاع المياه، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات.