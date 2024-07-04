حيل بسيطة لتبريد الجسم وزيادة النشاط في الطقس الحار

جدة - نرمين السيد - يشكو الكثير خلال الأجواء الحارة من الشعور بالتعب والكسل، وعدم القدرة على المشاركة في المهام اليومية.





ويعاني الأفراد عند ممارسة مهام العمل اليومية أو المذاكرة في طقس الصيف الحار، وخصوصا في حالة عدم وجود تكييف.

وكشف الخبراء عن بعض الحيل التي تساعد في تقليل الشعور بالحر أو الاستمتاع بأجواء الصيف، ومنها:

-تقسيم المهام:

يفضل تقسيم المهام المطلوب ممارستها يوميا في الطقس الحار، لأن تراكمها يتسبب في الشعور بالإحباط، ونصح الخبراء بتنفيذ المهام في الطقس البارد أي خلال الساعات الأولى من الصباح أو المساء.

-عدم الخروج في أوقات الظهيرة:

نصح الخبراء بتقليل المجهود المبذول في الأوقات الحارة، للحد من الإحساس بالحر، ولكن في حالة الخروج يجب أخذ الاحتياطات منها استخدام واقي الشمس، ارتداء قبعة، الاستعانة بالملابس ذات الألوان الفاتحة.

-ترطيب الجلد:

يجب استعمال المنتجات الطبيعية لترطيب الجلد وتجنب جفافه أو ظهور التشققات، مع الاستعانة بالملابس الناعمة التي لا تحتفظ بالحرارة.

-تناول السوائل:

حذر الخبراء من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها تثير الإحساس بالحر، لذا يجب الاهتمام بالمياه والمشروبات المسؤولة عن تعزيز الشعور بالترطيب والانتعاش في الحر مثل البطيخ والتفاح والبرتقال.

-الوجبات الخفيفة:

تمنح الوجبات الخفيفة الشعور بالانتعاش خلال الطقس الحار، وخصوصا عند تناول سلطة الفواكه أو الخضراوات، وغيرها من الأطعمة التي لا تحتوي على نسب دهون كبيرة لتجنب الإحساس بالحر.