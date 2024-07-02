مسؤول أممي: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تصل إلى 50 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

قال المدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي عبدالله الدردري، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة يصل إلى 50 مليار دولار.





وأضاف الدردري ـ إن أخطر مرحلة تأتي عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار لأن نحو 2 مليون إنسان بلا مأوى وينتظرون عملية إعادة الإعمار. وأشار المسؤول الأممي إلى أنه يجب التوصل الى آلية لإقامة عدد كافي من المنازل المؤقتة تكون جاهزة للدخول إلى غزة اليوم التالي من وقف إطلاق النار وما يرتبط بها من صحة وتعليم ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء، موضحا أن برنامج التعافي المبكر تكلفته حوالي ملياري دولار بينما إعادة إعمار غزة بكاملها تقدر بنحو 50 مليار دولار.

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