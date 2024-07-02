ارتفاع جرحى الاحتلال لـ3977 منذ 7 أكتوبر بينهم 2018 أصيبوا بمعارك برية بغزة

جدة - نرمين السيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن عدد الجنود الجرحى ارتفاع إلى 3977 منذ 7 أكتوبر، بينهم 2018 أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأعلن جيش الاحتلال، إصابة 24 جنديا بينهم 13 في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتابع أن 31 جنديا بحالة خطيرة لا يزالون يتلقون العلاج و204 بحالة متوسطة و15 بحالة طفيفة.

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