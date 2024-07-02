نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في الإسكندرية، وذلك يوم الخميس المقبل، الموافق 4 يوليو الجاري، ومن المقرر إقامته في أحد النوادي هناك، وسوف يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة منها:" ذكريات كدابة"، "عشت معاك حكايات"، "هاجي على نفسي"، "تسلم"، "خليني في حضنك"، "قولوله سماح"، وغيرها.

تفاصيل حفل تامر عاشور غدًا

كما يلتقي تامر عاشور غدًا بجمهوره في حفل غنائي ضخم في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وسوف يقدم خلاله مجموعة من أغانيه الشهيرة، بجانب إحدى أغنيات ألبومه الجديد.

آخر أغاني تامر عاشور



يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور الغنائية، هي أغنية "هيجيلي موجوع"، التي طرحها خلال الفترة الماضية، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، ماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

كلمات أغنية هيجيلي موجوع



هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان، هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان، هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه، هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه، هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش، معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش، ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش، هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش، مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع، اه ياعيني عشمان قولوله خلصان بوداع.