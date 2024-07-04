نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة بعد تكليفه: أعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتواجد الدائم على الأرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، أنه تشرف بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له محافظًا لمحافظة الجيزة العريقة.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، سيعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتواجد الدائم على الأرض مع نواب المحافظ وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر مع مواطني الجيزة الكرام.

وأشار محافظ الجيزة، أنه يتشرف بوجوده على رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة، ويتمنى ان يكون على قدر طموح وآمال المواطنين.

مختتما تصريحاته: "لكم منى الوعد الصادق بتحقيق ما ترجونه وبذل أقصى ما في قدراتنا واستطاعتنا في سبيل خدمة مواطني الجيزة الكرام.. ولكم مني كل التقدير والاحترام.