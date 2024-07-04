نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الخميس 4-7-2024 مباريات هامة ومرتقبة على صعيد كرة القدم المصرية، حيث تقام مباراتين ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد الداخلية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

موعد مباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

-1 بيراميدز 65 نقطة

-2 الأهلي 51 نقطة

-3 المصري البورسعيدي 48 نقطة

-4 مودرن سبورت 44 نقطة

-5 إنبي 42 نقطة

-6 زد 41 نقطة

-7 سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

-8سموحة 39 نقطة

-9 الزمالك 38 نقطة

-10 الاتحاد السكندري 37 نقطة

-11 طلائع الجيش 34 نقطة

-12 الإسماعيلي 31 نقطة

-13 الجونة 31 نقطة

-14 البنك الأهلي 30 نقطة

-15 فاركو 26 نقطة

-16 بلدية المحلة 23 نقطة

-17 المقاولون العرب 20 نقطة

-18 الداخلية 19 نقطة.