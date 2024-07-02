فتح أبواب لجان الثانوية العامة 2024 لاستقبال الطلاب في سادس أيام الامتحانات

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت لجان الثانوية العامة 2024، فتح أبوابها أمام طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الطلاب في سادس أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة 2024، وذلك لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الاجراءات الاحترازية والتفتيشيه بين الطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونية.



و يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، اليوم الثلاثاء داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة

-يوم 2 يوليو2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم 6 يوليو2024: امتحان الكيمياء والجغرافيا.

-يوم 10 يوليو2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية.

- يوم 13 يوليو2024: امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.

-يوم 17 يوليو2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق.

- يوم 20 يوليو2024: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.