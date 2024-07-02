مقتل 5 جنود إسرائيليين في عملية نوعية لفصائل فلسطينية وسط غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 09:31 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية عن "حدث صعب ومركب" في غزة، وسط أنباء عن تعرض قوة إسرائيلية لكمين نصبته لها الفصائل الفلسطينية في محور نتساريم، الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين 8 منهم إصاباتهم خطيرة، خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وقالت، إن مروحيات إسرائيلية هبطت في وقت مبكر اليوم بمستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع.

كما أفادت تقارير بوصول 5 جنود مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى أسوتا في أسدود.

ونشرت مواقع فلسطينية صورًا لسيارات إسعاف إسرائيلية في ساحة مستشفى "برزلاي" في مدينة عسقلان، لاستقبال الجنود الذين سينقلون إليه على متن المروحيات.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن قوة إسرائيلية حوصرت في كمين بقطاع غزة وتم إنقاذها، وإن عددًا من الجنود أصيبوا في العملية.

وكثفت الفصائل الفلسطينية هجماتها على قوات الاحتلال في محور نتساريم، الذي تقول تقارير إسرائيلية إن جيش الاحتلال سيبقي على قوات فيه في المرحلة الأخيرة من الحرب على غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، مقتل جندي وإصابة 9 في معارك برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وقال إن الجنود كانوا داخل مبنى مفخخ وإن إصابة أحدهم خطيرة.

وتحدث جيش الاحتلال عن تدمير نفق بطول كيلومتر وسط قطاع غزة، كما زعم القضاء على نحو 100 مقاتل فلسطيني وتدمير أكثر من 100 مبنى تستخدمها الفصائل.