نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. بيراميدز يضع شرط انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي والنني يحسم موقفه.. الزمالك يجد حلًا لأزمة بوطيب وكولر يوافق على انضمام لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 4-7-2024 في السطور التالية:

بيراميدز يوضح شرطه لإرسال لاعبيه لقائمة المنتخب في أولمبياد باريس

أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن النادي لن يتأخر عن المنتخب الأولمبي أو أي من المنتخبات ولا نستطيع منع لاعب من المشاركة مع المنتخب، ولكن اتحاد الكرة يرفض التنسيق معنا بضم محمود صابر والانتظار على إبراهيم عادل لما بعد مباراتي الأهلي والزمالك.

نفى هاني سعيد، أن يكون بيراميدز رفض انضمام أي من لاعبيه سواء إبراهيم عادل أو محمود صابر لصفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مؤكدا أن كل ما طلبه النادي هو التنسيق في ظل خوض لقاءات غاية في الأهمية في المنافسة على لقب الدوري.

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وكيل أشرف بن شرقي يكشف موقف اللاعب من العودة للزمالك

كشف رشيد بن شرقي، شقيق ووكيل أعمال الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم الريان والزمالك السابق عن موقف اللاعب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

قال رشيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "تم انتهاء تعاقد أشرف بن شرقي مع الريان واللاعب أصبح حرًا ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الفترة القادمة".

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الزمالك يجد الحل الأمثل لإنهاء أزمة بوطيب

تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات مثيرة بشأن حل أزمة اللاعب بوطيب الذي كان يلعب لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وانقاذه من وقف القيد للمرة الثالثة.

وقال عبدالهادي في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "غدا هو اخر مهلة أمام مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لسداد مستحقات بوطيب والحصول على الرخصة للمشاركة بالكونفيدرالية.

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كولر يرحب بانضمام ثنائي الأهلي إلى المنتخب الأولمبي

أبدى المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موافقته على فكرة انضمام بعض اللاعبين للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كولر رحب بفكرة انضمام محمد الشناوي أو مصطفى شوبير إلى المنتخب الأولمبي".

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النني يحسم موقفه من الانضمام إلى منتخب مصر

وافق النجم الدولي محمد النني، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي السابق ومنتخب مصر، على انضمامه إلى المنتخب الأولمبي، من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 2024

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "محمد النني، وافق رسميًا على المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي، وهو حاليا في لندن".