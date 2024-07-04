القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والإكوادور في بطولة كوبا أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم اللاتينية عن موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في بطولة كوبا أمريكا 2024 والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.



موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا 2024



من المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين والإكوادور يوم الجمعة 5 يوليو 2024 على ملعب إن آر جاي في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات الدور ربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات المفتوحة لمباراة الأرجنتين وبيرو

في كوبا أمريكا 2024

قناة Esport 3 الإسبانية:

تردد: 11347

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 20858

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

قناة L’Equipe TV الفرنسية:

تردد: 12648

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 29500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

قناة Sport Italia الإيطالية:

تردد: 12341

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 31400

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

تواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2024 برفقة منتخبي كندا وتشيلي وبيرو.

احتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا برصيد 8 نقاط بينما جاء منتخب كندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط في حين يحتل منتخب تشيلي المركز الثالث برصيد نقطتين وجاء منتخب بيرو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

بينما تواجد منتخب كولومبيا في المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا 2024 برفقة منتخبي البرازيل وباراجواي وكوستاريكا.

احتل منتخب كولومبيا المركز الأول في المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا برصيد 7 نقاط بينما جاء منتخب البرازيل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط في حين يحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وجاء منتخب باراجواي في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.