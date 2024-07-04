نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع أمام الإكوادور في كوبا أمريكا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم اللاتينية مباراة الأرجنتين والإكوادور في بطولة كوبا أمريكا 2024 والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2024 برفقة منتخبي كندا وتشيلي وبيرو.

احتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا برصيد 8 نقاط بينما جاء منتخب كندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط في حين يحتل منتخب تشيلي المركز الثالث برصيد نقطتين وجاء منتخب بيرو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.



تواجد منتخب كولومبيا في المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا 2024 برفقة منتخبي البرازيل وباراجواي وكوستاريكا.

بينما احتل منتخب كولومبيا المركز الأول في المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا برصيد 7 نقاط بينما جاء منتخب البرازيل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط في حين يحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وجاء منتخب باراجواي في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا 2024



من المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين والإكوادور يوم الجمعة 5 يوليو 2024 على ملعب إن آر جاي في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات الدور ربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - ناهويل مولينا

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - رودريجو دي بول

الهجوم: أنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز