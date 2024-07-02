التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم أنها تسريبًا لامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، قبل بدء اللجان، لا علاقة لها بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.





وشددت الوزارة أنه لا تسريب لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن الامتحانات مؤمنة بالكامل بالاتفاق مع الجهات السيادية ولا يمكن الاطلاع على أوراق امتحانات الثانوية العامة قبل بدء لجنة الامتحان.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض الطلاب يحاولون تصوير أجزاء من الامتحان بعد بدء الوقت الفعلي للإجابة، وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهؤلاء يتم التعامل معهم على الفور، وتطبيق القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحان.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من الاستجابة لزعم صفحات الغش الإلكتروني، قدرتهم على تسريب الامتحانات، مؤكدة أن هذه الصفحات هدفها النصب على الطلاب لجمع الأموال، مشيرة إلى أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية للثانوية العامة يتتبع هذه الصفحات ويبلغ عنها الجهات المعنية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.