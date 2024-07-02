الصين: السفن الفلبينية تنتهك سيادة بكين الإقليمية وحقوقها البحرية

جدة - نرمين السيد - منطقة بحر الصين الجنوبى - صورة أرشيفية

قال خفر السواحل الصيني، إن "السفن الفلبينية في سابينا شول انتهكت سيادة بكين الإقليمية وحقوقها البحرية"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضافت بكين، أن السفن الفلبينية في سابينا شول تقوض السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية نددت بما وصفته بتحركات بكين "التصعيدية وغير المسؤولة"، في بحر الصين الجنوبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن "استخدام سفن الصين الخطير والمتعمد لخراطيم المياه ومناورات الاصطدام، يعرض حياة أفراد الخدمة الفلبينية للخطر، كما يهدد أيضا السلام والاستقرار الإقليميين"، مجددا دعم الولايات المتحدة للفلبين.

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