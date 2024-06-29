حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 30-6-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 30-6-2024

مهنياً: يبدو أن حيويتك ممتازة وقدراتك في اوجها وقد يتبلور مشروع بصورة فجاءية قد توقع على عقد مهم يفتح أمامك آفاقا مستقبلية وقد تأتي الفرص من حيث لم تتوقع.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة، وهذا يكون في مصلحتك ويرتد إيجاباً على العلاقة.

صحياً: اهتم بصحتك بشكل أفضل، لأن الأمور السيئة وصلت إلى وضع صعب.

حظك اليوم برج الثور الاحد 30-6-2024

مهنياً: حاذر من مواجهات ولا تعط ثقة لبعض المغرضين اصغ أكثر مما تتكلم ودون كل المعلومات وراجعنا فيما بعد وانتبه من خسارة أو تراجع وحاول أن تعرف اولوياتك في هذا اليوم الضاغط.

عاطفياً: تشعر ببعض القلق والانزعاج، ليس بسبب الحبيب، بل بسبب الهواجس المهنية الضاغطة التي توتر أجواءك العاطفية.

صحياً: تكون مزاجياً ومتقلباً هذا اليوم، امنح نفسك قسطاً من الراحة التي تستحقها بعد التعب المضني.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 30-6-2024

مهنياً: تستقطب تلضؤ في هذا اليوم المميز والذي يحمل اليك مشروعا جيدا وانعطافا نحو جديد يغريك ما يجعلك تستثمر في مجال واعد او تكلف بمهمة مدعومة بتمويل جيد لا ينتظر منك الا اشارة.

عاطفياً: علاقة صداقة قد تتطور لاحقاً الى علاقة وديّة وتكون نسبة النجاح عالية جدّاً.

صحياً: تتمتع بصحة جيداً نادراً ما يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جداً لك.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 30-6-2024

مهنياً: ترتفع المعنويات مع وجود القمر في العقرب والكواكب مجتمعة في الحوت ما يجعلك تنسجم مع الآخرين وقد تأتيك مساعدة تحتاجها لكي تصوب هدفا مهنيا لطالما كنت بانتظاره.

عاطفياً: تلمس ارتياحاً ودعماً من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية، فتزداد تعلقاً بالشريك وتبرهن له ذلك.

صحياً: بسبب تنظيم اوقاتك تظل هادئاً ومرتاحاً ما ينعكس إيجاباً على محيطك ونفسيتك.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 30-6-2024

مهنياً: وجود القمر في العقرب قد يبلبل الأجواء المهنية ويجعلك غير قادر على اتخاذ قرار في هذا الصدد او في مجال عائلي قد يعرف نزاعات.

كن أكثر تعقلاً ، وخصوصاً أنّ أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها.

عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل لا تستحق أن تعيرها الاهتمام.

صحياً: قم بالفحوص الضرورية وخصوصاً البول للتأكد من صحة الكليتين تفادياً للمشاكل الصحية في المستقبل.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 30-6-2024

مهنياً: يحمل هذا اليوم مشاريع وأفكار بالجملة واجواء من التسلية والترفيه والمغامرات الحلوة وربما تعرف موعدا يقود الى مفاجأةحلوة انه يوم جيد للمفاوضات والتنظيم.

عاطفياً: أنت شخص مرهف الحس وصاحب مشاعر نبيلة، وقد تكون بالفعل مستاء من تصرّف الحبيب الجارح تجاهك، لكن الأمور سرعان ما تتوضح.

صحياً: لا مشاكل في الصحة وخصوصاً إذا لم تقع تحت وطأة الشراهة.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 30-6-2024

مهنياً: تهتم هذا اليوم بشؤون مالية ومهنية كما يحمل لك القمر من البيت الثاني بيت المال انفراجات ومفاجأت سارةفتحصل على ما تريده وتكون الاتصالات مميزة تساعدك على كسب رهان ما يجعلك تثبت جدارتك وقدراتك للجميع .

عاطفياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيّات صافية في هذا الاتجاه ولا يعكرها صفوها أي شيء.

صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 30-6-2024

مهنياً: لا يزال المزاج جيدا مع وجود القمر في برجك الذي يحمل اجواء منعشة بالتفاؤل والانفتاح وقد يحمل بعض الاتصالات الناجحة قد تفكر بالاستثمار في مجال عقاري واعد.

عاطفياً: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً منك، لكنك عقلك الكبير قادر على استيعاب الأمور.

صحياً: لا تكبت غضبك وأحزانك بل حاول أن تعبّر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك بين وقت وآخر.

حظك اليوم برج القوس الاحد 30-6-2024

مهنياً: لا تنفرد بالقرار فالجو الفلكي دقيق ولا تطالب الآن باستقلاليتك انت بحاجة لبعض الدعم فكن واعيا جدا ولا تتشبث برأيك.

عاطفياً: لا تدع التراكمات القديمة تفرض نفسها، ومعالجتها كان يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم.

صحياً: إمكان التهابات وإمساك وبعض الأمراض غير المتوقعة، لا تقلق، قم بالفحوص اللازمة للتأكد من ذلك.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 30-6-2024

مهنياً: تنعم بيوم من الآفاق الجيدة والاخبار المطمئنة وإذا اخترت أن تجازف في مجال ما سواء في العمل أو المنزل فقد تلاقي النتائج المرجوة خلالها.

عاطفياً: تعاني انكماشاً وتراجعاً ويخف وهجك قليلاً، إلا أنك تتوصل إلى استقرار أكبر وتبحث عن عمق المشاعر لا عن المغامرات العابرة.

صحياً: تسعى لتوضيح الكثير من الأمور في حياتك لذا أنت بحاجة إلى كل طاقتك النفسية والفكرية والعصبية والجسدية.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 30-6-2024

مهنياً: قد تواجهك معوقات أو يسد أحدهم الطريق بوجه مشروع لك فمن الأفضل تعليق اعمالك والانسحاب او تأجيل اي إجراء الى وقت لاحق ودقق في التفاصيل لئلا تقع في الالتباس واللغط.

عاطفياً: المناخ العاطفي يكون جيّداً إذا أردت التوافق وتساعدك الظروف على تخطي المرحلة الصعبة وفتح صفحة جديدة في العلاقة مبنية على أسس متينة.

صحياً: لا تسافر فهناك خطر الحوادث وتعرض صحتك للانتكاسة.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 30-6-2024

مهنياً: تجد الحلول وتفتح امامك الابواب تحت تاثيرات القمر من العقرب الصديق وتكون الطريق سالكة احمل إيجابيات فتزدهر العلاقات المهنية ويسطع نجمك وتزداد شعبيتك

عاطفياً: تسمح لك الظروف بالابتعاد قليلاً مع الحبيب وقد تميل إلى السفر أو قضاء عطلة أسبوع رومانسية لا تنتسى.

صحياً: قلق بشأن صحتك وقد تعمل من الحبّة قبة، فتسارع إلى اتباع العلاجات بحذافيرها، فتبالغ أحياناً ما ينعكس سلباً عليك.