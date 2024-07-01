الفصائل الفلسطينية تقصف مستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية مركزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 11:25 صباحاً - أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، قصف مستوطنات كيسوفيم ونيريم وصوفا وحوليت الإسرائيلية.

وأضافت الفصائل الفلسطينية، أنه تم أيضًا قصف غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق نحو 20 صاروخًا باتجاه منطقة أشكول، وتفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.