يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى بعد قليل.. ننشر أسماء نواب المحافظين الجدد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 10:29 صباحاً - يؤدى بعد قليل، المحافظين الجدد ونوابهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وتضم قائمة نواب المحافظين الجدد:
حسام الدين فوزي ابو يوسف– نائب محافظة القاهرة
ابراهيم عبدالهادي ياسين – نائب محافظة القاهرة
اشرف محمد منصور – نائب محافظة القاهرة
منى رضا البطراوي – نائب محافظة القاهرة
اميرة صلاح عبدالحكيم – نائب محافظة الاسكندرية
ابراهيم ناجي الشهابي – نائب محافظة الجيزة
هند محمد عبدالحليم – نائب محافظة الجيزة
ايمان عمر ريان –نائب محافظة القليوبية
محمد سامي التوني – نائب محافظة الفيوم
اسلام السيد رجب –نائب محافظة مطروح
مينا عماد حنا – نائب محافظة اسيوط
محمد محمود أبوزيد – نائب محافظة المنيا
- محمد عبدالهادي عبدالرحيم –نائب محافظة سوهاج
- هشام احمد ابوزيد – نائب محافظة الأقصر
- بلال السعيد حبش – نائب محافظة بني سويف
- حازم عمر احمد عمر – نائب محافظة قنا
- احمد انور العدل –نائب محافظة الدقهلية
- شيماء محمد الصديق –نائب محافظة دمياط
- محمود محمد عبدالغني –نائب محافظة الغربية
- محمد ابراهيم موسى –نائب محافظة المنوفية
- عمرو عثمان نعمان –نائب محافظة بورسعيد
- احمد محمود عبدالمعطي – نائب محافظة الشرقية
- لبنى عبدالعزيز حبيب – نائب محافظة الشرقية
- حازم محمد جودة الديب – نائب محافظة البحيرة
- عمرو مجدي البشبيشي – نائب محافظة كفر الشيخ
- احمد عصام الدين موسى –نائب محافظة الاسماعيلية
- عبدالله رمضان توفيق – نائب محافظة السويس
- عاصم عبدالغفار سعدون – نائب محافظة شمال سيناء
- عمرو حلمي لاشين – نائب محافظة اسوان
- ماجدة حنا بباوي – نائب محافظة البحر الأحمر
- ايناس سمير حافظ – نائب محافظة جنوب سيناء
- حنان مجدي نورالدين – نائب محافظة الوادي الجديد