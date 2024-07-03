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يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى بعد قليل.. ننشر أسماء نواب المحافظين الجدد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 10:29 صباحاً - يؤدى بعد قليل، المحافظين الجدد ونوابهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

 

وتضم قائمة نواب المحافظين الجدد:

 

حسام الدين فوزي ابو يوسف– نائب محافظة القاهرة 

 

ابراهيم عبدالهادي ياسين – نائب  محافظة القاهرة 

 

اشرف محمد منصور – نائب محافظة القاهرة 

 

منى رضا البطراوي – نائب محافظة القاهرة 

 

اميرة صلاح عبدالحكيم – نائب محافظة الاسكندرية 

 

ابراهيم ناجي الشهابي – نائب محافظة الجيزة

 

هند محمد عبدالحليم – نائب محافظة الجيزة 

 

ايمان عمر ريان –نائب محافظة القليوبية

 

محمد سامي التوني – نائب محافظة الفيوم 

 

اسلام السيد رجب –نائب  محافظة مطروح 

 

مينا عماد حنا – نائب محافظة اسيوط 

 

محمد محمود أبوزيد – نائب محافظة المنيا

- محمد عبدالهادي عبدالرحيم –نائب محافظة سوهاج 

- هشام احمد ابوزيد – نائب  محافظة الأقصر

- بلال السعيد حبش – نائب  محافظة بني سويف

- حازم عمر احمد عمر – نائب محافظة قنا

- احمد انور العدل –نائب  محافظة الدقهلية

- شيماء محمد الصديق –نائب  محافظة دمياط 

- محمود محمد عبدالغني –نائب  محافظة الغربية

- محمد ابراهيم موسى –نائب  محافظة المنوفية 

- عمرو عثمان نعمان –نائب  محافظة بورسعيد

- احمد محمود عبدالمعطي – نائب  محافظة الشرقية

- لبنى عبدالعزيز حبيب – نائب محافظة الشرقية

- حازم محمد جودة الديب – نائب محافظة البحيرة

- عمرو مجدي البشبيشي – نائب محافظة كفر الشيخ

- احمد عصام الدين موسى –نائب  محافظة الاسماعيلية

- عبدالله رمضان توفيق – نائب محافظة السويس

- عاصم عبدالغفار سعدون – نائب محافظة شمال سيناء

- عمرو حلمي لاشين – نائب محافظة اسوان

- ماجدة حنا بباوي – نائب  محافظة البحر الأحمر

- ايناس سمير حافظ – نائب محافظة جنوب سيناء 

- حنان مجدي نورالدين – نائب  محافظة الوادي الجديد

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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