مال وأعمال

وصول الونش العملاق إلى موقع محطة الضبعة النووية في مصر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وصول الونش العملاق إلى موقع محطة الضبعة النووية في مصر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 يوليو 2024 06:14 مساءً - أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بوصول اكبر معدة رفع ثقيلة Zoomlion”” الملقبة بـ “الونش العملاق”، وذلك يوم الثلاثاء الماضي إلى موقع الانشاءات بمحطة الضبعة النووية في مصر.

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وتعتبر المعدة ثاني اكبر معدة رفع متواجدة بموقع المحطة النووية بالضبعة، ضمن المرحلة الرئيسية للإعداد لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.

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هذا ويبلغ اقصى ارتفاع للرافعة 156 مترا، وهي قادرة على رفع المعدات الثقيلة بموقع الانشاء بالوحدة النووية الثالثة بقدرة تصل الى 2000 طن.

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هذا وقد وصلت الرافعة الى ميناء الاسكندرية عن طريق البحر، ثم تم نقلها على أجزاء الى موقع الضبعة ليتم تركيبها من قبل الخبراء. حيث تم بناء منصة خاصة بموقع الانشاء بالوحدة النووية الثالثة لوضع الرافعة الثقيلة وتشغيلها، والمنصة مكونة من الوح خرسانية مسلحة توضع فوقها صفائح فولاذية.

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والجدير بالإشارة ان اول عمل للرافعة الثقيلة الملقبة “بالونش العملاق” بالموقع سيكون عملية وضع مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بمشية الله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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